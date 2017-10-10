YS OTOMOTİV KEYKUBAT'TA AÇILDI

YS Tek Turizm ailesi bünyesine otomotiv sektörünü de kattı. YS Tek Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Saltık yaptığı açıklamada; “YS tek turizm ailesi olarak bünyemize yeni bir işyeri katma heyecanı yaşadık bizleri yalnız bırakmayan konuklara ve arkadaşlarımıza cani gönülden teşekkür ederim” dedi.

Haber: M. Furkan ŞAHİN

