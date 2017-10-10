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YS OTOMOTİV KEYKUBAT'TA AÇILDI

YS Tek Turizm, öğrenci servisi ve emlaktan sonra, Otomotiv sektörüne de giriş yaptı. 

YS OTOMOTİV KEYKUBAT'TA AÇILDI

YS Tek Turizm ailesi bünyesine otomotiv sektörünü de kattı.  YS Tek Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Saltık yaptığı açıklamada; “YS tek turizm ailesi olarak bünyemize yeni bir işyeri katma heyecanı yaşadık  bizleri yalnız bırakmayan konuklara ve arkadaşlarımıza  cani gönülden teşekkür ederim” dedi.
Haber: M. Furkan ŞAHİN 
 

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OtomotivKeykubatOTOMOBİLYsTek TurizmYalçın SaltıkKayseri
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