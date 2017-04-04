Yücel'den 'Kredi' açıklaması

Kocasinan Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin okunarak karara bağlandığı toplantıda, meclis üyelerinden İller Bankasından 105 milyon TL çekilmesi için yetki istendi. Bu maddenin ardından söz alan MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, çekilen krediler ile Kocasinan'ın geleceğinin ipotek altına alındığı kaydetti. Yücel, şunları söyledi:

"Siz dönemsel olarak bu tür kredileri gündeme getiriyorsunuz. Mecbur kalınca kullanıyorsunuz, mecbur kalmayınca da kullanmıyorsunuz. Bizim tahminimiz bu. Biz görmüyoruz. Kayseri'de en büyük arazisi olan ilçemiz Kocasinan'dır. Kişi sayısına göre Büyükşehir'den bir bütçe alıyoruz ama hizmet ettiğimiz nokta daha yaygın. Yasalarda bunu şahıs üzerinden götürüyor. Bizim en azından Büyükşehir'de bizim adımıza bu teklifleri ısrarla dile getirmeniz bence uygun olur. Dolayısıyla hizmet ettiğiniz alan geniş ama elimizdeki bütçe küçük. Bu da anladığım kadarıyla seçim dönemlerinde belediye başkanlarının vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmek için zorunlu olarak seçim süreçleri daraldıkça gündeme getirdikleri konuları öz kaynaklarından giderememeleri neticesinde krediye başvuruyor. Buda tabi ki Kocasinan'ın geleceğini ipotek altına alıyor. Bunu plan ve bütçe kuruluna gönderelim. Bizden de bir arkadaşın olduğu kurulda bunlar değerlendirilsin. Belki kredi alınacak belki de diğer kaynaklar kullanılacak. Eğer talebimizi uygun görürseniz önce bir komisyona havale edelim. Komisyonda değerlendirilsin ve yapılması gerekenlerin bir kısmına karar verilsin. Çünkü bu 105 milyon TL'lik kredi yıllık bizim bütçemizin yüzde 55'i."

İHA