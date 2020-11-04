YÜKSEK TEKNOLOJİYE YÖNELMELİYİZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Kayseri Başkan Vekili Alperen Murat ihracat rakamlarının günden güne artacağını söyledi. Alperen Murat, “Ülke geneline baktığımızda ihracatta bir çıkış seyri görüyoruz. Pandemi olmasına rağmen bu seyri görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü ihracat ülkemiz için en büyük gelişme kapısı. Günümüz itibariyle ihracatın ithalatı geçtiğini görüyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Ülkemiz turizm gelirlerinin de yarı yarıya düştüğüne dikkat edilirse büyümenin ihracata bağlı olduğu ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı. Alperen Murat yüksek teknolojinin gerekliliğine dikkat çekerek “Çin dünyada çok ciddi bir yükseliş yapmıştı. Pandemi süreciyle birlikte Çin bir gerileme yaşarken Türkiye için önemli bir fırsat doğdu. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Bir anda Çin seviyesine çıkmamız mümkün değil ancak Çin’den daha ucuza üretim yaptığımız ortada. İş gücü anlamında hem nüfusumuz yeterli hem insanlarımız üretime çok yatkın. Bu durumda en önemli sıkıntımız ise yüksek teknolojiyi yakalayamamış olmamız. 10 tır ürün ihraç ederken gelen bir çip bu tırın içindeki eşyalarla aynı fiyat seviyesinde oluyor. Ülke olarak bu gelişimi sağlamalıyız. Yüksek teknolojiye yönelmeliyiz” dedi.

Ticaretin Öncüsü Kayseri Olmalı

Alperen Murat, “Kayseri özelinde ise ihracattaki rakamlarda öngördüğümüz bir artış var. Belirli bir yükseliş eğrimiz var. Ancak bu artan rakamlar bizi yanıltmamalı. Genele baktığımızda bu gidişat bizi Türkiye’deki en büyük ticaret illerinden uzaklaştırmaya başladı. Gelişmiş ticaret yapan iller arasında arkalarda kalıyoruz. Önümüze geçen illeri görüyoruz. Ciddi sıçrayış yapan Mersin, Hatay gibi iller var. Mersin ve Hatay, Kayseri’nin yükselişinin iki katı gelişme kaydetmiş görünüyor. Bu gidişat bize ticaret rakamlarında olumlu gelişmeler görülmesine rağmen totalde olumsuz bir eğriyi göstermektedir. Gerek konumu ile gerek ticari zekâsı ve ileri görüşlülüğü ile ticaretin öncüsü konumuna Kayseri geçmelidir.” şeklinde konuştu.