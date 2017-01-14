Yumurta fiyatları neden arttı? Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği (Yum-Bir) Başkanı İbrahim Afyon, son dönemlerdeki yumurta fiyatlarının artış nedenini, zincir marketlerin uyguladığı fiyat politikasına bağladı.

Son günlerde bir miktar düşüş yaşansa da, 30’luk yumurtanın kolisinin 21 TL’ye varan fiyatlardan satılması tüketiciyi rahatsız etti. Tüketicinin şikayetini haklı bulduklarını, ancak fiyat artışının üreticiden kaynaklanmadığını belirten Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon, zincir marketlerde 30’luk yumurta kolisinin en fazla 14 TL’den satılması gerektiğini savundu.



“Üretici haksız yere itham altında kalıyor”

Yumurta fiyatlarındaki artışın temel nedeni ile ilgili olarak, “Geçtiğimiz iki buçuk ayı saymaz isek, yaklaşık 9 ay edilen zararlardan kaynaklı olarak kapasite düşmeleri oldu. Bu kapasite düşmeleri yüzde 30’lara, neredeyse 50’lere varan zararlara neden oldu. Bu dönemde tüccarların bilinçsiz biçimde yumurtaya yönelmeleri de fiyatları katladı.” şeklinde açıklama yapan Başkan İbrahim Afyon, zincir marketlerin fiyat politikasının, suni fiyat artışına neden olduğunun da altını çizdi.

Zincir marketlerin söz konusu fiyat politikasından dolayı, üreticiler olarak itham altında kaldıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Afyon, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üreticiden çıkan fiyatla marketteki fiyatlar arasında uçurum var. Üreticiden çıkışı hiçbir zaman 32 Kuruşu geçmedi. Bizden 6-6 buçuk Liraya çıkan yumurta marketlerde 20, 21 Liraya kadar çıktı. Bu fiyat gerçekten tüketici için yüksek bir rakam. Ama üreticiyi kurtarmayacak rakamlar var.”



“30’luk yumurta kolisinin fiyatı en fazla 14 TL olmalı”

Bir haftadan bu yana yumurta fiyatlarının düşmeye başladığını kaydeden Başkan İbrahim Afyon, şu anda üreticiden çıkan yumurta birim fiyatının 23-24 Kuruş seviyesinde seyrettiğini dile getirdi. Başkan İbrahim Afyon, “Yumurtanın Marketlerde en fazla 14 TL’ye satılması, bizden çıkışının da 9 TL olması gerekir. Fiyatlar bunun üzerine çıkınca vatandaşlar tarafından itham ediliyoruz. Ama senelik bazda tüketicinin yumurta tüketimi göz önünde bulundurulursa bizim maliyetimize ya geliyor, ya gelmiyor. Bizim zarar ettiğimiz dönemde vatandaş yumurtayı ucuz yiyor ama bizi kazanıyor zannetmesinler.” ifadelerini kullandı.

İHA

