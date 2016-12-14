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Yumurta üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı.

Yumurta üretimi arttı
Kesilen tavuk sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Ekim ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 9,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı.
Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 16,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Ekim ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı.
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı.
Kurumsal Haber
 
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