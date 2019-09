Yüzde 150 zam yüzde 10 düşüş

Geçtiğimiz kayak sezonunda özellikle Polonya ve Rusya’dan yoğun ilgi gören Erciyes Kayak Merkezi’nde, fiyatlara yapılan zamlar gelen ziyaretçi sayısında yüzde 10’luk bir düşüşe sebep oldu. Daha önce uygulanan oranın üzerindeki zamlar, hem otel hem de acente işletmecileri tarafından yüksek bulunduğunu söyleyen otel işletmecisi Çağdaş Demirkaya, bu durumun hem iş kaybına hem de şikayetlere sebep olduğunu belirtti.



Otellerde doluluk oranlarının arttığını ve bu durumun Erciyes Kayak Merkezi’nin ucuzluğundan kaynaklı olduğunu söyleyen Çağdaş Demirkaya, “Bilindiği üzere Erciyes Kayak Merkezi Avrupa standartlarında olan Türkiye’deki tek tesis şu anda. Geçen sene Erciyes’e çok sayıda Polonyalı ve Rus turist aldık. Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 3’ünü alan bir tesisten bahsediyoruz. Bununla birlikte hem şehir merkezi otellerinde hem de dağ otellerinde çok güzel işler olmaya başladı. Merkez oteller paketler yaparak orada müşterilerine hizmetler vermeye başladı, dağ otelleri de değişik etkinlikler yaparak hizmet verdi ve çok yüksek doluluk oranları yakalandı kışın. Şu an dahi otellerde çok yüksek doluluk oranları var kışa dair. Fakat bu sene, geçtiğimiz ayın 26’sında açıklanan ücretlerle beraber çok değişik şikayetler almaya başladık açıkçası. Hem acente bandında, hem misafir bandında hem de otel bandında insanlar bu durumdan rahatsız. Geçen sene en yakın muadili sınırsız 500 lira olan ücret bu sene bin 250 lira olarak, yüzde 150 bir artışla piyasaya çıktı. Bu da gelen rezervasyonların bir nebze iptalini sağladı yani şu an yüzde 10 bir kayıp yaşıyoruz çünkü insanlar burayı ucuz diye tercih ediyordu. Bununla beraber acente ve oteller olarak büyük düşüşler yaşıyoruz ve öngörümüz de şöyle ki bunu Polonya ve Rus acenteleriyle konuştuğumuzda ortaya çıkan bir durumdur ki bu sene geçen seneyi yakalayamayacak” dedi.



Demirkaya, oranların yine yüzde 25-35 bandı arasında tutulması durumunda problem olmayacağını fakat çok yüksek olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birincil olarak kontakta olduğumuz acentelerden her gün 100-150 tane şikayet gittiğini söylüyorlar hem kendilerinden hem de ziyaretçilerinden. Erciyes çok güzel bir tesis ve insanlar her gün şikayetlerde bulunuyorlarmış ve sürekli aynı cevabı aldıkları ve muhatap bulamamaları tarzı şikayetler de oluyor ve günlük bu şikayetlerini bize de iletiyorlar. İçinde bulunduğumuz küresel durumda bir şeylerde illa ki artış olacaktır ama biz de sorduğumuzda kurumlara 3 yıldır fiyatlarda artış yapılmıyor deniyor ama sadece geçen sene o da enflasyonla topyekün mücadele adı altında artış yapılmadı. Yani 1 senedir yapılmıyordu 2. senesinde yapıldı ve daha önce gelen artışlar da hep yüzde 25-35 bandında kalmıştı. Yine aynı sistemle devam edip bu oranlarda bir zam yapılmış olsaydı, hatta net sayı da söyleyebilirim 750 liraya kadar herkes kabul ederdi bunu ama bu yüzde 150 artış çok yüksek bir meblağa oldu. Bizler işletmeler olarak bu konuyla alakalı bir şeyler yapılmasını istiyoruz.”