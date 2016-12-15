Yüzen tesisle 5 milyar metreküp doğalgaz üretilecek Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliği için kritik öneme sahip ilk yüzen LNG Depolama ve Gazlaştırma tesisinde test çalışmalarına başlandı.

Ulusal sisteme yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz temin edecek olan Türkiye'nin ilk yüzen LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) GDF Suez Neptune'de, demirlediği İzmir'in Aliağa ilçesinde test çalışmalarına başlandı.

Yıllık 5 milyar metreküplük doğalgaz üretim kapasitesine sahip olacak ünite, yüzer özellikte olması nedeniyle normalde 4 yılda devreye alınabilecek kapasiteyi, 6 ayda ulusal iletim sistemine verebilecek.

Kolin Grubu'nun kurduğu, Kalyon Grubu'nun da eylül ayında yüzde 50 ortak olduğu Etki Liman İşletmeleri Doğal Gaz İthalat ve Ticaret AŞ'nin LNG gazlaştırma projesinde son aşamaya gelindi.

Enerji arz güvenliğimizde hızlı çözüm

Etki Liman İşletmeleri AŞ üst düzey yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde hızlı bir çözüm yaratabilecek yüzen LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi GDF Suez Neptune, önceki gün Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi kıyılarında oluşturulan özel iskeleye demirledi.

Norveç bayraklı 2009 yapımı, 283 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğindeki yüzen ünite, taşıdığı -163 derecede sıvılaştırılmış doğalgazın yanında farklı gemilerden alacağı LNG'yi de doğalgaza çevirerek ulusal sisteme verebilecek.

Türkiye'nin ithal ettiği doğalgazın giriş terminalleri arasına giren yüzen gemi, 145 bin metreküp sıvı doğalgaz depolama kapasitesine sahip olacak ve ulusal sisteme de yıllık 5 milyar metreküpün üzerinde gaz arzı sağlayabilecek.

Uzun vadeli kiralama yöntemiyle işletmeye alınan santralin yüksek doğalgaz arzı bulunan Aliağa'da kurulduğu, ancak iskele yatırımları yapılması halinde Türkiye'nin farklı bölgelerine de taşınabileceği belirtildi.

Aliağa'daki yüzen terminalle birlikte Silivri'deki yer altı gaz depolama tesisinin geri üretim kapasitesinin günlük 25 milyon metreküpe çıkarılması ve Ege Gaz'ın Aliağa'daki LNG terminalinin günlük kapasitesinin 24 milyon metreküpe yükseltilmesiyle Türkiye'nin günlük doğalgaz arz kapasitesinin 191 milyon metreküpten 224 milyon metreküpe ulaşması planlanıyor.

AA

