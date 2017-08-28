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Zamantı Mobilya İnegöl Plus şubesini açtı

Beyaz eşya ticaretiyle kentimizde faaliyet gösteren ve 1 yıl önce mobilya sektöründe satış yapmaya başlayan Zamantı Ticaret bünyesinde 2’inci mobilya mağazası açıldı.

Zamantı Mobilya İnegöl Plus şubesini açtı
Beyazşehir TOKİ Bölgesinde açılan mağaza ile ilgili bilgi veren Zamantı Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Önem, “Bu bölge gelişmeye açık bir bölge, bu tür ticaret alanları azdı. Bu eksikten dolayı buraya mağaza açmayı uygun gördük. İnegöl’ün en nadide, güzide mobilyalarını Kayseri halkımızın beğenisine sunmayı amaçlıyoruz. Mağazamız tüm Kayserimize hayırlı olsun” dedi.

Piyasadan yüzde 40 daha ucuz

İnegöl Plus Yönetim Kurulu Başkanı Sami Önem ise, İnegöl’ün çok sayıda markasını tüketicilerle buluşturdukları için mağazaya böyle bir isim vermeyi uygun gördüklerini dile getirdi. 2 bin 200 metrekare kapalı alanda hizmet vereceklerini kaydeden Sami Önem, mağazalarında hali hazırda 110 takım yer aldığını ve satış fiyatlarının piyasa değerinin yaklaşık yüzde 40 oranında daha düşük olduğunu ifade etti. Sami Önem, başta Beyazşehir TOKİ bölgesi olmak üzere, tüm Kayseri halkını İnegöl mobilyalarının en güzel çeşitlerini görmek için mağazalarına davet etti.
İHA
 
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