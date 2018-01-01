Elinde sopa ile çatıda 'Noel Baba'yı bekledi! 01 Ocak 2018, 16:46 720 Görüntülenme

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde bir adam evinin çatısında görünüyor. Elinde de beyzbol sopasına benzer bir sopa var. Bir süre gökyüzüne baktıktan sonra kayıtta olan cep telefonu kamerasına konuşmaya başlıyor. Yılbaşının Hristiyanların bayramı olduğunu ve Müslümanların bunu kutlamaması gerektiğini savunan ismi bilinmeyen adam, Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamanın farklı kavramlar olduğuna inanmıyor. ''Noel Baba'yı bekliyorum geldiğinde, iman et'' diyeceğim sözleriyle videoya son noktayı koyuyor.