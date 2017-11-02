Erciyes'te çekilen kısa filme Polonya'dan ödül 02 Kasım 2017, 12:24 352 Görüntülenme

Polonyalı yönetmen Treneiro Vlog'un 2016'da Erciyes Dağı ve Kapadokya'da çektiği kısa metrajlı eserin, ülkesinde düzenlenen Grand Video Awards Film Festivali'nde "en iyi global film" seçildiği bildirildi.



Polonyalı yönetmen Treneiro Vlog'un 2016'da Erciyes Dağı ve Kapadokya'da çektiği kısa metrajlı eserin, ülkesinde düzenlenen Grand Video Awards Film Festivali'nde "en iyi global film" seçildiği bildirildi.



Kayseri Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Radical Tours iş birliğiyle prodüksiyonu gerçekleştirilen "Freeride Expedition to Erciyes Bikepark and Cappadocia" adlı kısa filmin çekimlerinin 7 gün sürdüğü belirtildi.



Vlog'un yönettiği filmin çekimlerinin Erciyes Bikepark ve Kapadokya'da yapıldığı ifade edilen açıklamada, çalışma kapsamında, Erciyes'in volkanik ve zorlu arazisinde pedal çeviren bisikletçilerin birbirinden farklı, aksiyon dolu görüntüler verdiği kaydedildi.



Filmin çekimleri için Fransa, Polonya, Rusya gibi farklı ülkelerden 9 profesyonel bisikletçinin geldiği bildirilen açıklamada, sporcuların Erciyes'teki "downhill bisiklet parkurları"nda hünerlerini sergilediği vurgulandı.



Polonya'daki Grand Video Awards Film Festivali'nde 9 farklı kategoride 59 eserin finale kaldığına işaret edilen açıklamada, Erciyes Dağı ve Kapadokya'da çekilen filmin, "Hobi Dalı"nda "2017'nin en iyi global filmi" seçildiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Polonyalı yönetmen Vlog, Erciyes Dağı'nın kendisi için çok önemli bir film seti haline geldiğini belirtti.



"Türkiye serbest sürüş keşfimiz ve film çekimleri için mükemmel bir yer. Erciyes, ben ve arkadaşlarım için unutulmaz bir macera olarak hayatımızda yer edindi." ifadelerini kullanan Vlog, şunları kaydetti:



"Lokasyonların tamamı ve hava şartları, rüzgar bizim için zorlayıcı olmasına rağmen Kayseri Erciyes'te bize destek olan arkadaşlarımız sayesinde mükemmel eğlenceli çekimler yaptık. Bütün turumuz boyunca, lokasyonları en iyi şekilde görüntülemeye odaklandık. Dağda kaldığımız sürede ve çekimler boyunca Kayseri Erciyes AŞ ve tüm çalışanları bize çok destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."