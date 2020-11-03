EY UKOME DUY SESİMİZİ

UKOME’nin açılımı şu ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi ) Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir merkez. Aldığı kararlar Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe giriyor ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 9. maddesi “Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla oluşturulmuş bir birim.

Şimdi bu kadar açıklamadan sonra asıl meseleye gelelim. UKOME, geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren bir kararıyla vatandaşların şiddetli tepkisine neden oldu. UKOME’nin aldığı bu kararda, şehirler arası yolcu taşımacığı yapan firmaların müşteri servislerinin güzergâhlarını sınırlama kararı. Bu kararın hangi mantıkla alındığını ve nedenlerini UKOME tarafından yapılacak bir açıklamayla öğreneceğiz. Ama beni asıl ilgilendiren burada alınan bir kararla vatandaşların yaşadığı mağduriyeti dile getirmek.

Birçoğunuzun bildiği gibi bir yolculuğa çıkacağınız zaman firma bilet alırken size “ Servis İstermisiniz?” diye sorardı. Artık sormuyorlar. Masalarının arkasına astıkları bir duyuruyla UKOME’nin kararı gereği 5-6 noktanın dışından yolcu alamadıklarını söylemekle yetiniyorlar ki onlarda haklı. Ama vatandaşın mağduriyeti kimin umurunda onu tartışmak gerekiyor. Kayseri artık büyük bir şehir. Bir ucundan başka bir ucuna gitmek için epey bir mesafe katetmeniz gerekiyor. Şehirler arası terminalinde Kayseri’nin bir ucunda olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak, oraya ulaşmak yada oradan eve gitmek isterken yaşanan mağduriyeti siz düşünün.

Bir örnekle olayı daha iyi anlatayım. Ahmet bey İldem’de oturuyor. Ankara’dan Kayseri’ye gece 01 sıralarında geldi. Terminaldeki servise bindi ve servis onu Yoğunburç civarında indirdi. Çünkü oradan Talas’a gidecek. Ahmet Bey Yoğunburç’ta indikten sonra İldem’e gitmek için 3 yolu var. Bunlardan birisi kendisini almaya gelecek bir yakınının aracı. İkincisi Taksi. Üçüncüsü ise toplu taşıma araçları.

Ahmet Bey’in arabası olan bir yakını yok. Taksiye verecek parası da yok. O saatlerde toplu taşıma aracı da yok. Ahmet Bey ne yapacak?

Oturup ağlayacak.

UKOME’ye beddua edecek

Yoldan şansına geçen bir araca otostop çekecek.

Yürüyecek.

Bu sadece bir örnekti. Bunu okuyanlar. Olayı çok dramatize ettiğimi ya da abarttığımı düşünebilir. Ama abartmıyorum da dramatize de etmiyorum. Bu örnek Kayseri’de yaşayan binlerce insanın başına gelebilecek bir durum.

Firmaların yolcu servisleri uygulaması vatandaşlar için büyük kolaylıktı. Ama bu kolaylık bitirildi ve UKOME gibi vatandaşa ve şehre hizmet etmek gibi bir amacı olan bir merkezin aldığı karar binlerce insanı mağdur etti.

Gazetemizi arayan ve mail atanlar ve bu konuyu gündeme getirmemizi isteyenlerin sayısı düşünülecek olursa ortada bir sıkıntı var ve bu sıkıntının giderilmesi gerekiyor.