Felahiye'de İntihar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Felahiye ilçesinde bulunan viyadüğe çıkan M.K.’nın girdiği bunalım sonucunda göle atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)