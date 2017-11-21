Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FELAHiYE KARA TESLiM

Dün gece Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı Felahiye ilçesinde etkili oldu. 

FELAHiYE KARA TESLiM

Türkiye'nin dün yağışlı havanın etkisine girmesi sonrasında Felahiye ilçesi güne kar yağışı ile uyandı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, yayalar ve sürücüler büyük zorluk yaşadı.
Sabah erken saatlerde başlayan yağış sonrasında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaşırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.