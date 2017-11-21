FELAHiYE KARA TESLiM

Türkiye'nin dün yağışlı havanın etkisine girmesi sonrasında Felahiye ilçesi güne kar yağışı ile uyandı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, yayalar ve sürücüler büyük zorluk yaşadı.
Sabah erken saatlerde başlayan yağış sonrasında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaşırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İHA
Türkiye'nin dün yağışlı havanın etkisine girmesi sonrasında Felahiye ilçesi güne kar yağışı ile uyandı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, yayalar ve sürücüler büyük zorluk yaşadı.