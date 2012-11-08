Felahiye Yolunda Kaza

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Felahiye ilçe yolunda meydana gelen kazada M.Ö.'nün kullandığı 66 NK 161 plakalı otomobilin 38 YS 150 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.



Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Ö. ile otomobilde bulunan R.P. ile H.P.'nin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (iha)