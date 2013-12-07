Mhp Büyükşehir Adayı Özsoy, İlçe Ziyaretlerine FelÂhiye İle Devam Etti

Yaklaşan Mahalli idareler seçimlerinde İlçe halkı ile buluşmaya devam eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Felahiye İlçesini ziyaret etti. Felahiye ilçe esnafını ve Kayapınar, Büyük Toraman Belde Esnafını ziyaret eden Özsoy, seçmenlere seslenerek “Bir dönem de bizi deneyin” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri İlçe ziyaretlerine Felahiye ile devam etti. Mustafa Özsoy ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ilk olarak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Felahiye Belediye Başkan Adayı Zait Acı, Son 10 yıl içerisinde yerel ve genel iktidar döneminde Felahiye ilçesinin hak etmediği bir muameleye tabii tutulduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşmada, ''Felahiye 2001 yılında yapılan Genel Seçimlerde AKP’yi birinci parti yapmış, bunun karşılığı, ilçenizde yaşayan insanların göç etmesi miydi yoksa adliyenin kaldırılması mıydı” dedi. Özsoy, ''Kayseri’de yapılan tek şey, bir şeyler yapıyormuş gibi gözükmek'' dedi.

Konuşmasında Kayseri halkına Felahiye ilçesinden seslenen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, ''Bir sefer de bizi deneyin, eğer yapamazsak sandıkta bizden hesabını sorun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Felahiye Belediye Başkan Adayı Zait Acı, Felahiye ilçe esnafını, Kayapınar ve Büyük Toraman Belde Esnafını ziyaret etti.