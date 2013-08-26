Vali Orhan Düzgün Felahiyede İncelemelerde Bulundu

Felahiye Kaymakamı Ferhat Vardar, Özvatan Kaymakamı Muhammet Tatar ve İlçe Müdürlerinin karşıladığı Vali Düzgün’ün inceleme gezisine İl Jandarma Komutanı J.Alb. Halil Uysal, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Albayrak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayar Özsoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz katıldı.

Felahiye’nin huzurlu ve sakin bir İlçe olduğunu belirten Vali Düzgün “İlçenin sorunlarından biri olan Kayseri Felahiye yolu, karayollarınca yapılarak hizmete sunuldu. Bununla beraber köylerimizde Köydes ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla içme suyu yatırımları ve köy içi yolların parke taşı kaplaması devam ediyor” dedi.

cİlçe meydanından yürüyerek geçen Vali Düzgün burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara oyuncak dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü denetledikten sonra 2'inci kat asfaltlaması yapılan Kepiç Köy yolunu yerinde gören Vali Düzgün, Köy Muhtarı Menderes Baran’la muhtarlıkta görüşerek Köy yollarının tamamının bu yılsonuna kadar asfaltlanarak Kayseri'nin asfaltsız köy yolu kalmayacağını belirtti.

Vali Düzgün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte geçen yıl Şemdinli'de şehit olan Bekir Yeşilyurt'un Felahiye ilçesine bağlı Kuruhüyük köyündeki aile evini ziyaret etti. Ziyarette, şehitlerin bu ülke için canlarını verdiklerini dile getiren Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz şehitlerimizle, minnetle şükranla andığımız kardeşlerimizle beraber bu ülkede hamdolsun huzuru sağlamış durumdayız. Kendileri kanlarıyla beraber bu toprağın bu güzel ülkemizin savunucuları oldular. Bizler de burada şehit ailelerimizle gazilerimizle bayramlarda ve diğer günlerde gönlümüzden, kalbimizden hissettiğimiz tarzda kendilerini ziyaret ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz, Bekir'imize de tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz."

Ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, "Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu, bu topraklar için canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehidimizin babası Ali beye ve geride kalan çocuklarına sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Şehidin babası Ali Yeşilyurt ise "Sayın Bakanımız ve Valimize bizi unutmadıkları için teşekkür ederim, Allah razı olsun. Devletimiz yanımızda, sağ olsunlar" diye konuştu.