Vali Yılmaz, Felahiye ve Özvatan'ı Gezdi

Ziyarete, Vali Şerif Yılmaz ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Karadeli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fethi Şahinoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya katıldı.

Felahiye Kaymakamı Ferhat Vardar’ı ziyaretinden sonra Felahiye Belediye Başkanı Gürsel Kısır’ı ziyaret eden Yılmaz ilçeyle ilgili sorunları dinledi. Ardından Özvatan Kaymakamlığına geçen Vali Şerif Yılmaz, daha sonra Özvatan İlçe Belediye Başkanına ziyarette bulundu. Yapılan hizmetler ve yatırımları yerinden dinleyen Vali Yılmaz ziyaretle ilgili bir açıklama yaptı.

Felahiye ve Özvatan İlçelerinden sonra tüm ilçelere yapılan gezilerin tamamlandığını ifade etti. Yılmaz, “İnsanlarımızın zorlandığı bu günlerde, bizimde insanlarımızın yanında olduğumuzu hissetmesi lazım. Bu iki ilçemiz özellikle yurt dışına göç nedeniyle nüfusu az olan ilçelerimizdir. Alt yapı hizmetlerimiz en ücra köşelere kadar yapılmaktadır. Yapılan hizmetler insanımıza yapılmaktadır. Yinede varsa sorunları yerinde ve ilk ağızdan dinleyip değerlendirme fırsatı buluyoruz. Kayserinin en ücra köşesine kadar alt yapı yatırımlarının büyük bir kısmı tamamlanmış. Bazı eksiklikler de tamamlanmak üzere. Kayseri’de yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, mutluğu ve refahı açısından bu iyi bir imkan ancak ihtiyaçlar bitmez. Doğacak ihtiyaçları da karşılama yönünde aynı duyarlılıkla çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Çevreye duyarlılık son zamanlarda daha da arttı. Özellikle katı ve sıvı atık arıtma tesisleri, çoğu ilde olduğu gibi ilimizde de yapıldı. Kirli suların kimyasal ve biyolojik arıtılması ve çöplerin geri dönüşümde kullanılması suretiyle tekrar ekonomiye kazandırılması hizmetlerini, İlimizde olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde görme imkânımız var. Bakanlığımızda bu konuda çok büyük destek vermektedir. Belediyelerimiz de Avrupa birliği fonlarından kaynak kullanıp, bu tesisleri yaptılar” şeklinde konuştu.

Çevrenin kimsenin şahsi malı olmadığını, gelecek kuşakların malı olduğunu düşünülerek, çalışıldığı takdirde, çocukların daha iyi bir ortamda yaşayacaklarını sözlerine ekledi.