Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Coşkun: "Cenabı Allah bizi korudu"

Kayseri'de akşam üzeri katıldığı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, "Bir sıkıntımız yok çok şükür, Cenabı Allah bizi korudu" dedi. 

Başkan Coşkun: "Cenabı Allah bizi korudu"

Akşam saatlerinde Kayseri - Felahiye karayolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'un tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. İHA muhabirine konuşan ve havanın yağışlı olmasından dolayı aracın kontrolden çıkarak birkaç takla attıklarını ifade eden Coşkun; "Bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantımız vardı. Saat 16:30 civarlarında toplantımız bitti, ilçemize dönüyorduk. Felahiye'de yakın bir mesafede hava yağışlı olduğu için araba kontrolden çıktı, hakimiyeti kaybettik, arabayı kaydırdık. Birkaç takla attık ama Allah'a şükürler olsun bir sıkıntımız yok, Rabbime şükürler olsun iyiyiz" dedi. 

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Coşkun; "Allah razı olsun bakanımız, valimiz, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın hepsi bizzat ziyaret ettiler. İlgilendiler, hepsinden Allah razı olsun. Bir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür, Cenabı Allah bizi korudu" diye konuştu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFelahiyeVURAL COŞKUN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.