Başkan Coşkun: "Cenabı Allah bizi korudu"

Akşam saatlerinde Kayseri - Felahiye karayolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'un tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. İHA muhabirine konuşan ve havanın yağışlı olmasından dolayı aracın kontrolden çıkarak birkaç takla attıklarını ifade eden Coşkun; "Bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantımız vardı. Saat 16:30 civarlarında toplantımız bitti, ilçemize dönüyorduk. Felahiye'de yakın bir mesafede hava yağışlı olduğu için araba kontrolden çıktı, hakimiyeti kaybettik, arabayı kaydırdık. Birkaç takla attık ama Allah'a şükürler olsun bir sıkıntımız yok, Rabbime şükürler olsun iyiyiz" dedi.



Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Coşkun; "Allah razı olsun bakanımız, valimiz, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın hepsi bizzat ziyaret ettiler. İlgilendiler, hepsinden Allah razı olsun. Bir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür, Cenabı Allah bizi korudu" diye konuştu.

