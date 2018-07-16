Felahiye’de 540 dekar alan yangında zarar gördü

Olay, 12 Temmuz’da ilçeye bağlı Alparslan Mahallesinde hububat etkili alanlarda yangın sonucu meydana geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü teknik ekipleriyle beraber hasar tespit çalışmaları yapmak üzere Felahiye İlçesi’ne gitti. Burada incelemelerde bulunan Kayacan, çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yangın sonucu 540 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti. Müdür Kayacan, bu tip olaylarda sigorta yaptırmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Çiftçilerin zararlarının TARSİM tarafından karşılaşacağını belirten İl Müdürü Özkan Kayacan, bundan sonra oluşacak doğal afetlere karşı sigorta yaptırmalarının onları güvence altına alacağını ifade etti.



Yapılan incelemelerde 2 parselde arpa (32 dekar), 17 parselde buğday (508 dekar) olmak üzere toplam 19 parsel de 540 dekar alanın yangın sonucu zarar gördüğü tespit edildi.

