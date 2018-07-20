15 Temmuz’dan Bugüne 445 Bin Fetöcü Hakkında İşlem Yapıldı

Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, Adalet Bakanlığı, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu", İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.



"Darbe Yargılamaları" başlıklı oturumda konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, "Yüce milletimiz Fransız İhtilali'nden daha kutsal bir mücadele vermiştir. Hukukun kutsal damarlarına giren bu örgütün üyelerinden 445 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Bu rakam bazı ülkelerin nüfusuna denk geliyor. Yargıya bu süreçte ciddi bir yük düşüyor. Yargı adil olma, bir yanlışlık yapmama adına elinden gelen gayreti göstermek zorundadır. Arkadaşlarımız da bu kaideye uyarak bugüne kadar geldi. 88 bin kişi cezaevine girdi. 180 bin kişi hakkında ise soruşturmalar devam ediyor" dedi.



İstanbul'da Fetöcüler hakkında 60 dava açıldı

Uluslararası Hukukcular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yasin Şamlı ise milletimizin 15 Temmuz'da kendisine karşı 10 yılda bir yapılan darbelere "dur" dediğini belirtti. FETÖ'nün emperyalist güçlerin emriyle çalıştığını belirten Şamlı, "Hep güçle ittifak yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. İstanbul genelinde 60 dava açıldı. 43'ü sonuçlandı. 17 dava devam ediyor. 2019 yılına birkaç dava kalır" dedi.



Av. Hüsnü Tuna da darbelerden önce bir ön hazırlık döneminin olduğunu bu dönemde bir çok cinayetin işlendiğini, toplumsal olayların cereyan ettiğini, siyasetin itibarsızlaştırıldığını gördüklerini söyledi. 15 Temmuz darbesinin ilk adımlarının 2006 yılında atılmaya başlandığını belirten Tuna, "Emniyet istihbarat, mali ve terör şube FETÖ'nün olmazsa olmazlarıydı. O dönem yaşadığımız bütün olaylar darbelerde malzeme olarak kullanıldı. Tehlike henüz geçmiş değildir. Mücadele son sürat devam etmelidir" dedi. [Kurumsal]

