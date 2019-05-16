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'15 Temmuz’u FETÖ yapmadı’ diyen sanığa beraat

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, sosyal medya hesabından ‘Bu yapının 15 Temmuz hain darbe girişimini yaptığını düşünmüyorum’ gibi yazılar yazdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık mahkemece beraat etti. Sanık, halen sözünün arkasında olduğunu söyledi.

'15 Temmuz’u FETÖ yapmadı’ diyen sanığa beraat

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık İ.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır bulundu.
Tanık olarak dinlenen İ.E. mahkemede “2016 Ramazan ayı içerisindeydi. 15 Temmuz olmadan bir ay önceydi. Bizi iftara çağırdı, sohbet vardı. Önce dini sohbet edildi, sonra iş siyasete döndü. Sanık devlet aleyhine ‘her şey değişecek, göreceksiniz’ dedi. Hocasının günahsız olduğunu söyledi. Ben de tepki gösterip çıktım” diye konuştu.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya hesabından ‘Bu yapının 15 Temmuz darbe girişimini yaptığını düşünmüyorum’ tarzında paylaşımları yaptığını kabul eden sanık İ.K., “Bu düşüncemin halen arkasındayım. Ayrıca ben silahı sadece askerde gördüm. Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Bu tanık benim halamın torunu olur, bir de akrabamız olacak. İftar yapmak suç mu? Ben de bu tanıktan şikayetçiyim” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İ.K.’in üzerine atılı suçtan beraatına hükmetti.
 

İHA

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