15 Temmuz’un Kilit İsminin Ağabeyine 12,5 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı celsesinde tutuklu sanık Şakir Batmaz ile avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı verdiği mütalaasını tekrar ederek, özellikle dosya kapsamında tanıkların beyanları, araştırma görevlilerinin beyanları, HTS kayıtlarında darbeye teşebbüs eden, örgüt ile irtibatlı kişilerle çok fazla görüşmeler doğrultusunda sanık Şakir Batmaz’ın ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan 15 ila 22 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Tanık beyanlarına ve esasa ilişkin savunma yapan Batmaz ise, duruşmada hazırladığı 70 sayfalık yazılı savunmasını okudu. Yaklaşık 4 saat savunma yapan Batmaz, “İddialar soyut, gerçek dışı, hiçbir hukuki bir niteliği yok. Başkalarının yaptığı hatadan dolayı cezalandırılmak ve mağdur olmak istemiyorum. Hiçbir zaman ülkemden ve vatanımdan vazgeçmedim. Hiçbir zaman ülkem aleyhine taraf olmadım. Bilim adamı olarak yeniden görevime dönmek istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Batmaz’a delil durumuna göre ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İlk duruşması 24 Ekim 2018’de yapılan ve 83 gün sonra altıncı celsesinde karar verilen davada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kayseri'de 2016 yılı Ağustos ayında Erciyes Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden aralarında Kemal Batmaz’ın ağabeyi Prof. Dr. Şakir Batmaz'ın da bulunduğu 26 üniversite personeli tutuklanmıştı. 'Terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklanan Batmaz, 25 Mayıs 2017’de beraat kararı ile tahliye edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılı Kasım ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Şakir Batmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

