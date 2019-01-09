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18 İlde FETÖ Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen şahısların çoğunun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

ŞU ANA KADAR 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, şuana kadar 19 muvazzaf Astsubay, 2 ihraç Astsubay, 1 açıkta Astsubay ve 1 emekli Astsubay olmak üzere 23 kişi gözaltına alınırken, 11 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor. 

İHA

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Salim taş 2 hafta önce

ALİ BAL ASSUBAYIMIZIN SUÇSUZ OLDUGUNA TÜM KÖYLÜLRRİM ADINA TÜM KALBİMİZDE İNSNİYORUZ

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