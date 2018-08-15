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18 iş adamının FETÖ’den yargılandığı dava yine ertelendi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan, aralarında tanıdık iş adamlarının olduğu 3’ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı dava yine ertelendi.

18 iş adamının FETÖ’den yargılandığı dava yine ertelendi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar ünlü sucuk firmasının sahibi N.K. ile kardeşi H.K. ve M.A.G. ile tutuksuz sanıklar İ.H.G., S.G., Ö.E., A.B., A.Ö., A.O.B., U.P., N.B. ve B.G. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar S.Ü., D.Ü., M.B., O.B., Ü.S.S. ve D.Ü. duruşmaya katılmadı.
Cumhuriyet savcısı önceki verdiği mütalaasını bu duruşmada da tekrarladı.
Tutuklu sanık H.K., tutukluluğuna ilişkin savunmasında “İş yerimizde 60 kişilik personelimizi işten çıkarmak zorunda kaldık. Annem vefat etti, çocuğum kanser oldu, çok zor durumdayım. Eşim tek başına kaldı, ailece mağdur olduk, tahliyemi istiyorum” derken, kardeşi N.K. ise “İlkokul mezunuyum, 13 yaşında ticarete atıldım, çekemeyenlerimiz çoğaldı, iftira atıldı. İş yerimizin durumu çok kötü oldu. Alacaklılar ‘paramızı verin’ diye kapımıza geliyorlar. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Tutuklu sanık M.A.G. da “Tıp fakültesinde son sınıf öğrencisiyim, mezuniyet törenime bile katılamadım, eğitimime devam etmek istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi ve 3 tanığın dinlenilmesi için duruşmayı 30 Ekim’e erteledi. 
 

İHA

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