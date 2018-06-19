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18 işadamının FETÖ’den yargılandığı dava ertelendi

18 işadamının FETÖ’den yargılandığı dava ertelendi

18 işadamının FETÖ’den yargılandığı dava ertelendi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan, aralarında tanıdık işadamlarının olduğu 3’ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı dava ertelendi. 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Nuri K. ile kardeşi Halil K. ve Mehmet Akif G. ile tutuksuz sanıklar İbrahim Hakkı G., Sami G., Ömer E., Ahmet B., Abdurrahman Ö. ve Bayram G. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Ahmet Osman B., Süleyman Ü., Doğan Ü., Mehmet B., Osman B., Uğur P., Ülkü Seçilay S., Nagihan B. ve Davut Ü. duruşmaya katılmadı. 
Cumhuriyet savcısının mütalaası sonrası sanık avukatlarının esasa ilişkin süre istemesi üzerine mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, sanık avukatlarına mütalaaya cevap vermek için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 14 Ağustos’a erteledi. ​

İHA

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