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23 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi hakkında gözaltı kararı

23 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi hakkında gözaltı kararı

23 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi hakkında gözaltı kararı

Bursa merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 55'i polis, 46'sı asker 102 kişi hakkında gözaltına kararı alındı. 
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bursa merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu çoğu asker ve emniyet personeli olan 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonlar Bursa merkez olmak üzere Manisa, İstanbul, Van, Batman, Erzurum, Konya, Kayseri, Sivas, Aksaray, Amasya, Kırşehir, Ankara, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Trabzon, Niğde, Nevşehir, Balıkesir, Yozgat, Adana ve Bursa'ya bağlı 10 ilçede yapıldı. Gözaltına alınan 66 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, operasyon sürüyor. 

İHA

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