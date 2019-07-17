26 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün yeni oluşumuna yönelik olarak Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 13'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonlar çerçevesinde daha önce adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

