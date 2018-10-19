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3 Askere FETÖ’den Hapis Cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki ihraç üsteğmene ayrı ayrı 7 yıl 6 ay, bir ihraç astsubaya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

3 Askere FETÖ’den Hapis Cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar H.B. ile A.E. ve avukatları hazır bulundu.
Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından ardışık arama şeklinde görüşme yaptıkları tespit edilen eski astsubayların tek tek yargılandığı davalarda her iki sanık da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar ihraç üsteğmenler H.B. ve A.E.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.
Ayrıca aynı mahkemede tutuksuz yargılanan emekli polis A.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise ardışık arama yaptığı tespit edilen ihraç astsubay V.V.’ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliye kararı verildi.
 

İHA

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