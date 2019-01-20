3 kilo altın ile yakalanan Boydak, Adliye'ye sevk edildi

Emniyet ekipleri tarafından 19.01.2019 günü saat 17:00 civarlarında Umre’ye gitmek üzere havalimanına gelen daha önceden hakkında FETÖ/PDY’den 3 yıl bir ay hapis cezası olan Sami Boydak isimli şahıs; Havalimanı dış hatlar giden yolcu salonu gümrük muhafaza noktasında yapılan aramada 1059 çeyrek altın 220 adet yarım altın 138 adet tam altın 8 adet Gremse tabir edilen altın olmak üzere toplamda 1425 adet (yaklaşık 3600 gr) altınla ele geçirildi.



Ayrıca bir adet 40000 (kırk bin) TL’lik bir adet çek ve 200000 (iki yüz bin) TL’lik bir adet senet ile yakalandı. Konu ile ilgili 5549 sayılı Suç Gelirlerini Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan dolayı Sami Boydak isimli şüpheli gözaltına alındı.







Mehmet ve Ayşe oğlu 49 yaşındaki Sami Boydak hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası verildiği ancak yurtdışı çıkış yasağı konulmadığı öğrenildi.



İşlemlerin ardından sabah saatlerinde Adli Tabiplik’e getirilen Boydak, sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘Bu altınları nereye götürüyordunuz?’, ‘O kadar altını ne yapacaktınız?’, ‘FETÖ ile halen bağlantınız var mı?’ sorusuna cevap vermedi.

Boydak, doktor raporunun ardından Adliye’ye sevk edildi.

