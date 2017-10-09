'30 bin yeni ByLock kullanıcısı' tespit edildi!

ByLock'un sadece FETÖ'nün akıllı cep telefonlarında kullandığı bir iletişim sistemi olduğu siber suçlarla mücadele eden uzmanların çalışmalarıyla ortaya çıktı.



Sulandırılmaya Çalışıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ByLock üzerindeki çalışmalar giderek yoğunluk kazandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savcılıkların çalışmaları ile ByLock kullanan binlerce FETÖ mensubu hakkında yargılama süreci başlatıldı.

ByLock'u akıllı telefonlara indirmek ve kullanmanın FETÖ'yle bağlantılı suç olduğu yönündeki Yargıtay kararı sonrasında, ByLock'la ilgili FETÖ merkezli farklı tartışmalar yaratılarak soruşturmalar "sulandırılmaya" çalışıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatarak 215 bin ByLock kullanıcını tespit etti ve adli delil olarak kullanılmasını sağlamak adına çalışmalarına devam etti.



Yeni Bulgular Ortaya Çıktı

Milliyet'in haberine göre, Ortaya çıkan çalışmaların ardından EGM mensubu Siber Suçlarla Mücadele (SSM), Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) yeni bulgular elde ettiler. Ortak çalışmaların ardından edinilen bulguları şu şekilde açıklıyoruz:

"KOM'un koordinesinde oluşturulan özel çalışma grupları, öncelikle 215 bin kişilik kullanıcı adı verileri üzerinde çalıştı. ByLock ana hizmet sağlayıcısına (server) giren tüm kullanıcılar tek tek tasnif edildi. Kimi kullanıcıların tek, kimi kullanıcıların ise birden fazla telefon üzerinden sisteme giriş yaptıkları belirlendi. Sistemin, ByLock'a giriş yapılan her telefona ayrı IP üzerinden farklı User ID vermesi nedeniyle kullanıcı adlarının arttığı anlaşıldı.

Bunun üzerine aylar süren bir tasnif çalışması gerçekleştirildi. Sonuçta, MİT'in elde etmeyi başardığı 215 bin kullanıcının gerçekte 102 bin tekil kişiden oluştuğu saptandı. Bu tekil ByLock kullanıcıların tamamen Türkiye'den değil, bazılarının da yurt dışından kullanıcı adı alarak sisteme girdikleri belirlendi.

Türkiye'den VPN sistemiyle ByLock'a giriş yapan isimler belirlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık; kullanıcıları, bulundukları illere göre listeler oluşturup yurt genelindeki il Cumhuriyet Başsavcılıkları'na ulaştırdı. Şimdi illerdeki ByLock operasyonları bu listeler üzerinden gerçekleştiriliyor."



User ID Kullanıcıları Gün Yüzüne Çıkacak!

Tekil kullanıcıların belirlenmesinin ardından yürütülen çalışmalar ışığında çok ilginç bir gelişme yaşandı. SSM Dairesi kendisine ulaştırılan ByLock veri tabanı üzerindeki bilgileri tekrar incelediler. Bu inceleme yapmak için yurt dışından özel bir program satın aldılar. Tekrar bu program ile incelemenin ardından tekil kullanıcıların dışında 30 bin daha yeni User ID kullnıcısı yani ByLock kullancısı olduğu ortaya çıktı.

MİT tarafından tanımlanan bu işlemin ardından 30 bin User ID kullancısı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından User ID kullanıcıları teker teker gün yüzüne çıkartılacak.



BTK'nın Çalışmaları!

Son gelişme olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ByLock üzerinde çalışmalar yapması. BTK, FETÖ'nün ByLock gerçeğini etkisiz kılmak amacıyla kamuoyuna taşıdığı tartışmaya noktayı koydu.

Kurum uzmanları, aylarca süren çalışmalarda, ByLock kullanıcılarının sisteme girdiği cep telefonu baz istasyonlarının tek tek HTS kayıtlarını çıkardı. HTS kayıtlarıyla, cep telefonunda ByLock çıkan FETÖ şüphelilerinin, kendilerinin bu sistemi kullanmadığı ya da kimin tarafından cep telefonuna ByLock yüklendiğini bilmedikleri gibi gerekçeleri geçersiz kılınıyor.

ByLock yüklenen ve kullanılan cep telefonlarının normal GSM sisteminin kullanıldığı görüşmelerdeki HTS kayıtları, soruşturma dosyalarında yer almaya başladı.

