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4 eski astsubaya FETÖ’den hapis cezaları

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün sohbet toplantılarına katıldıkları iddiasıyla yargılanan 3’ü tutuklu 4 eski astsubay sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4 eski astsubaya FETÖ’den hapis cezaları

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek tek farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar A.D., İ.Ç. ve S.G. ile tutuksuz sanık E.C. ve avukatları hazır bulundu.
Tüm sanıklar Fetullahçı Terör Örgütü’nün sohbet toplantılarına katıldıkları, mahrem imamları tarafından toplantılara katılmak için arandıkları iddialarını kabul etmeyerek beraatlarını istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık açıkta astsubaylar A.D., S.G. ve ihraç astsubay İ.Ç. ile tutuksuz ihraç astsubay E.C.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın infaz kesinleşinceye kadar tahliyesine hükmetti.
 

İHA

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