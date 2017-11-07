53 muvazzaf askere 'jet' gözaltı!

Amasya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 20 astsubay gözaltına alındı.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Amasya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 20'si gözaltına alındı.



Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başta Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı olmak üzere 12 ilde 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.



20 ASTSUBAY GÖZALTINDA



Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay gözaltına alındı.

33 ASKERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 muvazzaf astsubayın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

11 KİŞİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi, yanlarındaki 9 çocuk ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı. FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin ise kaçtığı öğrenildi.

DENİZDE KAÇAKLARIN BULUNDUĞU TEKNE İLE KOVALAMACA

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle irtibata geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, Turunç Mahallesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan bir tekneye dur çağrısı yaptı. Uyarılara uymayan tekne ile sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tekne, bir süre sonra yakalanarak limana yanaştırıldı. Karada bekleyen jandarma ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, 9'u çocuk 20 kişi ile 2 tekne çalışanını yakaladı. FETÖ/PDY mensubu 3 kişi ise, karaya çıktıktan sonra kaçarak izlerlerini kaybettirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelileri Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne teslim etti.(İNTERNETHABER.COM)