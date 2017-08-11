68 SANIKLI DAVA 24 EKİM’E ERTELENDİ

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmanın 4. celsesine, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı, 5'i başka suçlardan olmak üzere 11'i tutuklu 57 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılarak savunmalarını yaptı.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumu sanıkların ve avukatlarının savunmaları ile devam etti.

Sanıklardan Hamdi Kınaş, suçlamaları kabul etmeyerek, "Devletime, milletime karşı hiçbir suç işlemedim. Hak etmediğim cezayı çekiyorum. Telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşıyorum. Tamamen dini duygularla ve milletimize faydalı olduğunu düşündüğüm faaliyetler için sempati besledim. Herhangi bir örgütsel faaliyette bulunmadım." şeklinde konuştu.

Mehmet Filiz de devletin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürerek, "Askeri darbe ve girişimini yapanları lanetledim. Yüzlerce vatandaşın öldürülmesine binlerce kişinin de yaralanmasına sebep olanların cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Halit Gazezoğlu ise çok ağır bir suçlamayla mahkeme heyetinin karşısına çıktığını belirterek, kendisini şöyle savundu:

"Melikşah Üniversitesi dünyada kendini ispatlamış bir üniversite. Hep övgüyle karşılandık. Çünkü kurum kendini ispatlamıştı. 550 gündür yastığa başımı koyduğumda hiçbir pişmanlık yaşamadım. 2011'de oğlum Amerika'da eğitim görürken bu kurumlarla tanıştım. Birçok bakanımızın da övgü dolu sözleri kayıtlarda mevcut."

Duruşmada, sanıklar ile avukatlarının savunmalarının ve taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve bazı sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verdi.

Ayrıca, mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan Muzaffer Güner'i telefonunda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" çıkması, Eşref Coşar'ı ise tanıkların Coşar'ın, örgütün ev abilerinden olduğu ve askeri lise sınavında 4 öğrencisine soruları verdiği yönünde ifade vermeleri nedeniyle tutukladı.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması ve müzekkerelerin sonuçlarının beklenmesi için 24 Ekim'e ertelendi.