69 SANIKLI FETÖ DAVASINDA TANIKLAR DiNLENDi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen davaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar hazır bulundu. Önceki celselerde tahliye olan sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü.



Davanın ikinci gün yargılamasında yine tanıklar dinlendi. Tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

İHA