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69 SANIKLI FETÖ DAVASINDA TANIKLAR DiNLENDi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KAYSO eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Şükrü Boydak’ın kızı Elif Bozdağ’ın aralarında bulunduğu önce 71 sanık için açılan ardından 69 sanığa düşen davanın üçüncü celsesinde ikinci gün yargılama devam edildi. 

69 SANIKLI FETÖ DAVASINDA TANIKLAR DiNLENDi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen davaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar hazır bulundu. Önceki celselerde tahliye olan sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü.

Davanın ikinci gün yargılamasında yine tanıklar dinlendi. Tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.
İHA

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