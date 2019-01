Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından operasyon yapıldı.



Operasyon kapsamında 9 ihraç polisin yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde A.M.M., B.K., H.İ., M.E.Ö., M.B., S.Ş. ve V.B. isimli şüpheliler yakalandı. A.T. ile O.K. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.