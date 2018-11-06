8 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve gözaltı kararı verilen 40 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, mahrem sorumlular tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardaşık olarak arandıkları tespit edildi.



Gözaltına alınanlardan 8'i daha adliyeye sevk edildi.

