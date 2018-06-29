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9 sanığa FETÖ’den toplam 59 yıl hapis

9 sanığa FETÖ’den toplam 59 yıl hapis

9 sanığa FETÖ’den toplam 59 yıl hapis
 Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski polis, öğretmen ve askerin olduğu 9 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan toplam 59 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar A.S, Ş.Ş. ile tutuksuz sanıklar S.Ç, emekli polis M.S., öğretmenler N.D. ve eşi H.A.D, H.A, M.Y, açıkta asker M.B. ve avukatları hazır bulundu. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.S.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Ş.Ş.’nin aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar M.S. ile H.A.’ya ayrı ayrı 7 yıl 6 ay, N.D, eşi H.A.D. ve S.Ç. ile M.Y.’ya yine aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlıkta bulunan M.B.’ye de 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. 
Mahkeme heyeti 9 sanığa toplam 59 yıl 2 ay hapis cezası vermiş oldu. 
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FetöKayseriKayserigündemKayserihaberleri
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