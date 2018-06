9 sanığa FETÖ’den toplam 59 yıl hapis

aralarında eski polis, öğretmen ve askerin olduğu 9 sanığaKayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar A.S, Ş.Ş. ile tutuksuz sanıklar S.Ç, emekli polis M.S., öğretmenler N.D. ve eşi H.A.D, H.A, M.Y, açıkta asker M.B. ve avukatları hazır bulundu.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.S.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Ş.Ş.’nin aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar M.S. ile H.A.’ya ayrı ayrı 7 yıl 6 ay, N.D, eşi H.A.D. ve S.Ç. ile M.Y.’ya yine aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlıkta bulunan M.B.’ye de 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.