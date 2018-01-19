Abdullah Gül'le ilgili bomba FETÖ iddiası!

Akit yazarı Abdurraman Dilipak, bugünkü yazısında son günlerin en çok konuşulan konusu Abdullah Gül'ün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Gül'ün KHK eleştirisi sonrası başlayan kavgayı yazdı.

Abdullah Gül'ün 2019 aday olacağı iddiasıyla ilgili bomba iddialarda bulunan Dilipak Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde yakın çalışma arkadaşlarının bir takım iş adamı ve STK temsilcileriyle görüşmeler yapıp Erdoğan ve hükümetin politikaları hakkında kara propaganda yürüttüğünü yazdı.

Fetullah Gülen'in aslında Abdullah Gül'ü sevmediğini aktaran Dilipak, ''Ama o herkesi kullanmak ister. Gül’ü Erdoğan’a karşı kışkırtıyor. Bir yandan da kendi tabanına umut vermeyi ihmal etmiyor.. Gülen’in Gül aşkının ne Gülen’e, ne de Gül’e bir şey kazandıracağını sanmıyorum'' dedi. İşte Dilipak'ın o yazısı...







ERDOĞAN'LA MÜMKÜN DEĞİL DİYORLAR: Gül Çankaya’da iken onun yakın çalışma arkadaşları, duyuyoruz Ankara’da, İstanbul’da, Kayseri’de bir takım işadamları, STK temsilcileri ile görüşmeler yapıyorlar.. “Erdoğan geriyor” diyorlar. Erdoğan’la devam etmenin mümkün olmadığını söylüyorlar. Bu gidişi “Macera” olarak görüyorlar. “Hoca efendi” ile masaya oturmaktan söz ediyorlar. “Bize ne Araplardan” diyorlar. Rusya ve Asya’yı risk olarak görüyorlar. Türkiye’nin geleceğinin NATO ve AB ülkeleri ile eskiden olduğu gibi yakın bir işbirliği ve diyalogla mümkün olduğunu söylüyorlar.. AK Partili bir takım eski politikacıları, iş adamlarını da ziyaret ediyorlar. Onları bu konuda ikna etmeye çalışıyorlar.

GÜLEN GÜL'Ü SEVMİYOR

Gül’ü pazarlayanlar, aslında onun kalan itibarını da bitirecekler bu kafa ile.. İktidar aşkı ve Erdoğan öfkesi akıllarını zail etmiş sanki. Hele Gülen’in son Gül güzellemesi yok mu? Gülen Gül’ü sevmez. Ama o herkesi kullanmak ister.

FETÖ GÜL'Ü ERDOĞAN'A KARŞI KIŞKIRTIYOR

Gül’ü Erdoğan’a karşı kışkırtıyor. Bir yandan da kendi tabanına umut vermeyi ihmal etmiyor.. Gülen’in Gül aşkının ne Gülen’e, ne de Gül’e bir şey kazandıracağını sanmıyorum.. Ama bu “Gül ve Haçlı muhibbi Gülen kardeşliği” bazı gerçeklerin daha iyi anlaşılması için iyi bir fırsat.. Gül’ün bu Gülen’in aşk serenadından çok da mutlu olduğunu sanmıyorum..

GÜL'Ü SAVUNMAYA KALKANLAR...

Bugün Gül’ün yanında duranlar, bu gidişle yarın, isimlerinin aynı yekûn içinde yazılıp çizilmesini istemeyebilirler.. Gül’ü savunmaya kalkanların toplumda nasıl karşılandıklarını Gül biliyor mu acaba. Bir sorup öğrense.. Dar çerçevede “gayrimemnunlar koalisyonu” üyelerinin birbirini dolduruşa getirmelerine bakmayın. Tabanda bunların bir karşılığı yok. Aksine kaygı ve kuşku doğuruyorlar..(internethaber.com)