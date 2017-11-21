"AK Parti’ye oy vermeyin, kime verirseniz verin! "

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 18'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmanın sabah oturumunda müştekilerin ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. Tanıklardan iş adamı S.A, 2012 yılının altıncı ayından 2014 yılının birinci ayına kadar örgütün oturma grubuna katıldığını söyledi.



Haftada ya da 15 günde bir araya geldikleri oturma grubunda S.D. isimli hoca ile bazı sanıkların yer aldığını ifade eden tanık S.A, S.D'in üzerinde "Bülent" isimli hoca, onun üstünde de "örgütün il imamı" Sıtkı Baş'ın bulunduğunu, üstten gelen talimatların bunlar tarafından kendilerine söylendiğini anlattı.



Tanık S.A, 17-25 Aralık sürecinden sonra, hocaların, üstten gelen talimatla kendilerine "AK Parti'ye oy vermeyin, diğer partilerden istediğinize oy verin." dediklerini, buna tepki göstererek oturmalara katılmayı bıraktığını ifade etti.



S.A. "Allah'tan 17-25 Aralık olmuş. Cumhurbaşkanı bunları çözmüş. Yoksa belli bir süre sonra Türk milleti bunu kaldıramazdı." ifadesini de kullandı.

Tanık Ö.F.H. de Elif TV ortağı ve genel yayın yönetmeni olduğunu belirterek, 7-8 yıl önce cemaate yakın kişilerden oluşan bir derneğin, çektikleri bir programı kendi kanallarında yayınlanması talebinde bulunduğunu ancak kendisinin bunu kabul etmediğini aktardı.



Tanıklardan K.K. da GESİAD'ın düzenlediği ve 10-11 kişinin katıldığı bir Amerika ziyaretinde, 2-3 saat bir odada bekletildikten sonra Fetullah Gülen ile 5-6 dakika süren bir görüşmeleri olduğunu anlattı.

AA