ALiYE BOYDAK: KENDiMi KINIYORUM

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün sözde imamlarından oldukları iddiasıyla yargılanan ve aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanvekili Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın da bulunduğu 9’u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Sanıklardan birisinin hayatını kaybettiği ve sanık sayısının 10’a düştüğü öğrenildi. Aliye Boydak, “Ben ve ailem bilmeden, farkında olmadan bu örgüte yardım yaptık. Bu yardımlardan dolayı da kendimi kınıyorum” dedi.

14 Aralık 2017 Perşembe 17:14