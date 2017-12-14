ALiYE BOYDAK: KENDiMi KINIYORUM

1 SANIK VEFAT ETTİ, SANIK SAYISI 10’A DÜŞTÜ
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Aliye Boydak Sincan Kadın Cezaevi’nden, tutuklu sanık İ.C. Akşehir T Tipi Cezaevi’nden, M.Y., A.K. ve B. K. Burhaniye T Tipi Cezaevi’nden, Ö.A. Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile M.O., H.Ş. ve Y.Q. ise jandarma eşliğinde duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya öğle arası verildiği sırada Erol Boydak’ın SEGBİS’in olduğu TV’nin karşısına geçerek annesine el salladığı görüldü. Tutuksuz sanıklardan A.C.'nin geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
“KENDİMİ KINIYORUM”
Tutuklu sanıklardan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanvekili Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak savcılığın tutukluluk halinin devamına ilişkin talebine karşı Sincan Kadın Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, “Beni Boydak soyadım ile yargılamayın. Beni ben olduğum için yargılayın. Ben ve ailem bilmeden, farkında olmadan bu örgüte yardım yaptık. Bu yardımlardan dolayı da kendimi kınıyorum” dedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına, hayatını kaybeden tutuksuz sanık Abdullah Cihan hakkında mal varlığı tedbir kararının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı Şubat 2018’e erteledi.
İHA
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Aliye Boydak Sincan Kadın Cezaevi’nden, tutuklu sanık İ.C. Akşehir T Tipi Cezaevi’nden, M.Y., A.K. ve B. K. Burhaniye T Tipi Cezaevi’nden, Ö.A. Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile M.O., H.Ş. ve Y.Q. ise jandarma eşliğinde duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya öğle arası verildiği sırada Erol Boydak’ın SEGBİS’in olduğu TV’nin karşısına geçerek annesine el salladığı görüldü. Tutuksuz sanıklardan A.C.'nin geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
“KENDİMİ KINIYORUM”
Tutuklu sanıklardan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanvekili Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak savcılığın tutukluluk halinin devamına ilişkin talebine karşı Sincan Kadın Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, “Beni Boydak soyadım ile yargılamayın. Beni ben olduğum için yargılayın. Ben ve ailem bilmeden, farkında olmadan bu örgüte yardım yaptık. Bu yardımlardan dolayı da kendimi kınıyorum” dedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına, hayatını kaybeden tutuksuz sanık Abdullah Cihan hakkında mal varlığı tedbir kararının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı Şubat 2018’e erteledi.
İHA