Amcasının oğlu FETÖ’cü diye ihbar etti, mahkemede beraat etti

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık İdris A. ile avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık İdris A. mahkemede “İhbar eden Mehmet A. amcamın oğlu olur. Aramızda tarla yüzünden husumet vardı, adli dengesi yerinde değildi, şizofrendi. Daha sonra intihar ederek hayatını kaybetti. Dini hassasiyetleri olan birisiyim. Faizsiz bankacılık olduğu için hesap açtım. 20 yıllık matematik öğretmeniyim. Hiçbir öğrencime devlet aleyhine küçücük bir şey öğretmedim, aksine devletin 1 kuruşunun bile zarar gelmemesini öğrettim. Vatana, millete saygılı öğrenciler yetiştirdim. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İdris A.’nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verdi.

