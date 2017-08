ANADER Genel Başkanı Özdemir:  Kripto FETÖ’cülerle mücadeleyi sürdürüyoruz

Kurulduğu 2013 yılından bu yana Türkiye’nin bütün kentlerindeki reklam ajanslarını etkili bir meslek örgütünün çatısı altında ve eşit koşullarla bir araya getirebilmek için çalışan Anadolu Reklamcılar Derneği (ANADER) 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden bu yana geride kalan bir yıl boyunca sektöre “temiz ticaret, temiz reklamcılık” sloganını egemen kılmak için mücadele etti.



Derneğin temellerini atan ve yakın zamanda gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulunda ikinci kez başkanlık görevine getirilen kurucu başkan Muhittin Özdemir, Türkiye’nin üzerine son çeyrek yüzyıldır bir kâbus gibi çöken FETÖ belasının, yüksek rantın söz konusu olduğu pek çok sektör gibi reklamcılığı da çepeçevre kuşattığını belirterek, “Devlet her nasıl ki son bir yıldan beri konunun adlî ve hukukî takibini yürütüyorsa, bizim de namuslu reklamcılar ticarî hayatta bu sosyal asalaklarla mücadelemiz kıran kırana sürüyor. Kaldı ki ticaret erbabı, özellikle de bilinçli reklamcılar, FETÖ’cülerin Türkiye’nin iş dünyası içinde nasıl bir veba mikrobu olduğunu medyadan da siyaset kurumundan da uzun yıllar önce fark edip, direnişi çok erken başlatmıştır. Söz konusu çetenin yıllar içinde son derece kirli bir ilişkiler ağıyla kuşattığı sektörümüzü yeniden eşitlikçi bir yarış ortamına geri döndürme; ilkeli, tutarlı ve etik değerlerine bağlı bir iş kolu olarak saygınlığını artırma mücadelemiz bundan böyle de hız kesmeden sürecek.” diye konuştu.



“Çeyrek yüzyılımız bunlarla mücadele etmekle geçti”



Kayseri ve çevre kentlerde bulunan en eski medya reklam ajansını 1993’de kendisinin kurduğunu hatırlatan Özdemir, şunları söyledi:



“Doğup büyüdüğüm kentte profesyonel anlamda ilk medya reklam ajansının temellerini attığım yıldan itibaren FETÖ adlı çetenin ticarî ve bürokratik hayatta kurduğu akıl almaz tezgâhlarla yüzleşmeye başladım. Kayseri’de neredeyse bütün ticaret hayatını, buna bağlı olarak reklamcılık hizmetlerini ele geçirmiş durumdaydılar. Biraz daha ilerleyince, bu işin Kayseri ile sınırlı olmadığını, sanayisi hızla gelişen, sermaye yapısı kuvvetli olan Konya, Denizli, Gaziantep, Kocaeli gibi kentlerde de krallıklarını kurduklarını dehşet içinde fark ettim. Bir ticaret erbabı olarak, bu organize yapıdan icazet almadan ne büyük çaplı özel sektörde, ne de kamuda iş yapabilmenin imkân dahilinde olmadığını vurgulayan ünlü reklamcı, “Çünkü bütün karar mekanizmalarında bunların adamları oturuyordu. Benim ömrüm, kurucusu olduğum Medya Merkez grup şirketlerinin çatısı altında, son 25 yıldır ticarî hayatta bunların bizim gibi kendilerinden olmayan kişi ve kurumlara karşı oluşturdukları barikatları aşma çabasıyla geçti. 15 Temmuz 2016 akşamına kadar, bölgesel ve ulusal reklam ajansları olarak yaşadığımız zulümleri yetkililere aktardığımızda, ‘Bu kadar da olamaz. Yaşadığınız sıkıntıları galiba biraz abartıyorsunuz’ gibi yorumlarla karşılaşıyorduk. Fakat, Allah’ın adaleti çok büyük; o gece yaşananlardan sonra artık muhataplarımız abartmak şöyle dursun, olup bitenleri eksik bile anlattığımızı görmüş oldular.”



“FETÖ’nün kirlettiği sektörü temizlemek zaman alacak”



FETÖ üyelerinin, örgütün işgalci doğası ve bitmek tükenmez iştahı nedeniyle kamu ya da özel sektördeki her kuruma, kuruluşa, sivil toplum örgütüne âdetâ bir virüs gibi bulaşıp orayı enfekte ettiklerini belirten Başkan Özdemir açıklamasını şöyle tamamladı;



“Yalnızca temsil ediliyor olmakla kalsalar yine iyi, Fakat kirli çalışma ilkeleriyle birlikte geliyor ve içine sızdıkları her yeri süratle sabote ediyorlar. Bunlar öyle hastalıklı adamlar ve kadınlar ki, 2012 yılında Kayseri’de reklam ajanslarını meslekî bir derneğin çatısı altında buluşturmak için ilk adımları attığımızda, çok geçmeden bizim bu girişimimize de kancayı takıp derneği hegemonyalarına almaya kalkıştılar.”



