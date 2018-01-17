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 Bağ evi toplantısında 3 tahliye 

Kayseri’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bağ evlerinde gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenlemeye devam ettikleri, özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak adına yardım topladıkları iddiasıyla yargılanan 6’sı tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada 3 sanık tahliye oldu. 

 Bağ evi toplantısında 3 tahliye 

2 Mart 2017’de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün il yapılanmasında görev alan bazı kişilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bağ evlerinde gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenlemeye devam ettikleri, özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak adına yardım topladıklarını tespit etti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "oturma imamları" oldukları iddia edilen H. Y. ve M.B. ile kentte esnaf olan M.A, A.A, H.A.D., M. A, M.A., S.A., F.G., İ.Ş., İ.Y. ve A.K., bağ evinde toplantı halindeyken yakalandı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar S.A., A.K., M.B., İ.Y., İ.Ş., H.Y. ve ile tutuksuz sanıklar M.A., A.A., M.A. H.A.D., M.A. ve F.G. ile avukatları hazır bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren davada Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Tutuklu sanıklar ile avukatları Savcı’nın ara mütalaasında tutukluluğa ilişkin savunma yaptı.
Savunma yapan sanıklar, FETÖ toplantısı olmadığını aksine Kayseri oturması olduğunu iddia ettiler. Sanıklardan H.Y. sohbet imamı olmadığını, Bylock adlı programı da kullanmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda S.A., A.K. ve İ.Y.’nin tahliyesine, M.B., İ.Ş. ve H.Y.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için Mart ayına erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FetöBağPDY15 TemmuzCezaevi
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