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Bağ evinde toplantı yapan 8 FETÖ üyesi tutuklandı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda bağ evinde toplantı yaparken yakalanan 10, operasyonun devamında gözaltına alınan 2 kişi olmak üzere mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bağ evinde toplantı yapan 8 FETÖ üyesi tutuklandı

FETÖ terör örgütü üyelerince her hafta toplantı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde FETÖ üyelerinin toplantı yaptığı ev tespit edilmişti. Ekipler, 6 Eylül günü saat 20.00 sıralarında FETÖ üyeleri toplantı halinde oldukları esnada yaptığı operasyonla 10 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan zanlılardan görevinden ihraç olan öğretmen F.S.E.'nin 2 ay 25 gün, memur E.M.B.'nin 2 ay 17 gün, belediye çalışanı Ö.F.'nin 10 ay 18 gün, iş adamı M.Z.G.'nin 10 ay 20 gün, esnaf M.G.'nin 2 ay 24 gün, işçi M.S.'nin 4 ay 16 gün, öğretmen A.K.'nın 8 ay 18 gün, iş adamı M.A.'nın 3 ay 23 gün, öğretmen Ş.M.'nin 4 ay 15 gün, öğretmen M.Ö.'nün ise 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklu kalarak tahliye olduğu belirlenmişti. Polis ekipleri tarafından konuyla ilgili çok yönlü devam eden çalışmada, daha önce yakalanan 10 kişi ile irtibatı tespit edilen ve daha önce de birlikte toplantılara katılan ihraç öğretmen A.V. ve eski itfaiyeci T.B. yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların sayısı 12'ye çıktı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edilen 12 kişiden 8'i tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

İHA

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