Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BOYDAK AiLESiNDEN 3 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17/25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Boydak ailesine mensup 7 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

BOYDAK AiLESiNDEN 3 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesi mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.B, A.B. ve M.B. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da önceki gün eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen Boydak ailesi mensuplarından M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B, S.B. ve Y.B. gözaltına alınmıştı. Firari Ş.B, B.B. ve C.F.B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.