Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Boydak Holding Eski Finans Müdürü FETÖ’den Hakim Karşısında

Boydak Holding’in eski finans müdürü tutuksuz sanık T.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, “2008’de Türkiye Finans’ın Suudilere satılması nedeniyle holdinge 580 milyon dolar geldi. Kime, ne verdiler bilmezdik” dedi.

Boydak Holding Eski Finans Müdürü FETÖ’den Hakim Karşısında

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık T.B. ile avukatı hazır bulundu. Boydak Holding’in eski finans müdürü olan tutuksuz sanık T.B., “Kayyum heyeti tarafından Ocak 2018’de by lock olduğu gerekçesiyle iş akdim feshedildi. By lock kullanmadım, örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadım, hiçbir sohbet toplantılarına katılmadım” dedi.

Şirket ortakları arasında varlık yani havuz hesabı olduğunu söyleyen T.B., “2008’de Türkiye Finans’ın Suudilere satılması nedeniyle 580 milyon dolar geldi. O para havuz hesabına yatırıldı. Bu hesabın denetimini finans koordinatörü M.K. yapıyordu. Şükrü, Hacı, Memduh, Yusuf, Mustafa ve Bekir Boydak hesabın ortaklarıydı. Daha sonra 3 kişi daha katıldı. Bu hesapta Mustafa Boydak’ın talimatları ile işlemler yapılırdı. Kime, ne verdiler bilmezdik. Sorgulama şansımız da yoktu” diye konuştu.

7 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriBoydak HoldingFİNANSFetö Pyd
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.