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Boydak Holding eski ortağına 3 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski genel müdürü ve eski ortağına, ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Boydak Holding eski ortağına 3 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Nazif T. ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Nazif T., ilk celse yaptığı savunmasında “Eski eşim A.D. beni ihbar ediyor ve gizli tanık yapılıyor. 60 yaşında adamım, sadece Boydak’ta çalıştım diye üzerime suç atılmaya çalışılıyor” demişti.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek Boydak Holding ve bağlı şirketler olmak üzere 11 şirkette yönetim kurulu üyeliği, ortaklığı olduğu, diğer dosyalarda Boydak Holding’in çift muhasebe kayıtlarında isminin geçtiği, bazı kayıtların silinmesi talimatı verdiği iddiaları ile sanık Nazif T.’nin ‘silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Nazif T. “1980 yılında muhasebeci olarak çalışmaya başladım. Gayret ve tecrübelerimle, holdingde küçük bir hisse verdiler. Yapılan o yardımları, hayırları benim müdahalem olmadan yaptılar. Kapıdan gelenleri geri çevirmediler. Yardımlara ben karışamazdım. Araplara satılan bankada binde 2.5 oranında hissem vardı. Hiçbir zaman bu yapıya sempati duymadım. Amerika’ya sığınmanın anlamı olmadığını onların yüzlerine de çok kez söyledim. Adaletinize güveniyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Nazif T.’ye ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
 

İHA

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