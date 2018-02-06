BU DA “HİMMET”İN FASONU!

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tanık olarak dinlenen A.B., Boydak Holdingin küçük hissedarlarından olduğunu belirterek; Boydaklar'ın zekat adı altında hesaplarından para kesintisi yaptığını öne sürdü. A.B., “Organize Sanayi Bölgesi'nde, Boydak Holding tarafından fason iş yapanlardan ise himmet adı altında para yardımı yapmaları istenirdi. Bu bağışların yüzde 90'ının bu örgüte gittiğini düşünüyorum." dedi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada, haklarında dava açılan iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak ile Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu'nun da aralarında yer aldığı 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şükrü Boydak ve Hamdi Kınaş, tutuksuz sanıklar Mustafa ve Erol Boydak ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Hacı ve Memduh Boydak, Ahmet Türkmen, Mehmet Fındık, Halit Gazezoğlu ve Mehmet Filiz, tutuksuz yargılanan İlyas ve Bekir Boydak, Halit Bayhan ve Murat Bozdağ da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmada hazır edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.B, Boydak Holdingin küçük hissedarlarından olduğunu söyledi.

Boydaklar'ın zekat adı altında hesaplarından para kesintisi yaptığını öne süren A.B, şöyle konuştu:

"Küçük ortak olduğumuz için sözümüz dinlenmez ve kendilerine biat etmemiz istenirdi. Zekat adı altındaki kesintinin tam olarak nereye yapıldığını bilmiyorum. Hesabımdan 450 ile 700 bin lira arasında zekat kesintisi yapıldı. Bu konuyu kendilerine sordum ama cevap alamadım. Şükrü Boydak ve Mehmet Yıldız, FETÖ için benden kurban istediler, vermedim. Memduh Boydak'ın holdinginin ortaklarından her birinden, kapatılan Melikşah Üniversitesi için 100 bin lira kesinti yapacağını söyledi. Yapıp yapmadığını bilmiyorum. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Boydak Holding tarafından fason iş yapanlardan himmet adı altında para yardımı yapmaları istenirdi. Bu bağışların yüzde 90'ının bu örgüte gittiğini düşünüyorum."

Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz'un sabahında şirket ortakları olarak bir toplantı yaptıklarını belirten A.B, "Holding binasında yapılan toplantıda Mustafa ve Yusuf Boydak, Türkiye Finans'taki hisseleri satmak için bizden vekalet aldı. Bu vekaleti 15 gün sonra noterden iptal ettirdim." diye konuştu.

Tanık M.U. da sanıklardan Hamdi Kınaş'ı tanıdığını ifade etti. Kayseri'de 5-6 ayda bir, kapatılan Zaman gazetesi ve Aksiyon dergisinden gazeteci ve yazarların geldiği toplantılara katıldığını belirten M.U, bu toplantılarda Kınaş'ın da bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme Başkanı, mahkemeye gelen tespit ve değerlendirme tutanağında, Boydak Holding AŞ bünyesinde yer alan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunan bir hattın, 11 bin 480 kişilik listede yer aldığını bildirdi.

AA