By lock kullanan doktora 6 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.K. ile avukatı hazır bulundu.



Tutuklu sanık Y.K. duruşmada by lock adlı programı kullanmadığını belirterek, “Kendimden çok hastalarımı düşünüyorum. Bu örgüt ile hiçbir alakam olmadı, by lock isimlik programı asla kullanmadım” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.K.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, istinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurup tahliyesine karar verdi.



FETÖ DERNEK YÖNETİCİLERİNE HAPİS CEZALARI



Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyalarda FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı olan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar M.E., L.S. ve S.B.Y.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.