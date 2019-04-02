By lock kullanan FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Ş.(30) ve avukatı hazır bulundu. Örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı, örgütte ‘Serkan’ kod adını kullandığı, örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı, adliyede örgütün gazetesi için protesto gösterilerine katıldığı iddialarıyla tutuklu yargılanan M.Ş. mahkemede, “O dönem ben matematik öğretmeniydim, atamam olmadığı için bir etüt merkezinde matematik öğretmenliği yaptım. İşimi kaybetmemek için de kısa süre adliyedeki protestolara katıldım, bana yasal izin alındığını söylediler. Eşim evimizdeki eşyaları satarak bana para gönderiyor, çok mağduruz. Önceden arandığımı bilmiyordum, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.Ş.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

